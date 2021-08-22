Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
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Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Akkuş ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarken, sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarken, sürücü ve yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, ilçenin Esentepe Mahallesi Ünye- Akkuş Yolu Merkez Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Akkuş istikametinde seyir halinde olan Mehmet G. idaresindeki 52 DZ 176 plakalı otomobil, havanın yoğun sisli olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan V kanala çarptı, ardından takla attı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Mehmet G. ve yanında bulunan eşi Kiraz G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akkuş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı
Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da sisli yolda otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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