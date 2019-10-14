Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması

Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması

Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı.

14.10.2019 16:59
Şişli ve Bakırköy'de

Şişli ve Bakırköy'de huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada, sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı.


Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında emniyet güçleri Şişli ve Bakırköy'deki uygulama noktalarında araç ve yolcular üzerinde arama yaptı. Şişli'de Büyükdere Caddesi, Bakırköy'de ise Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, durdurulan araç sürücülerinin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, araçlar didik didik arandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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