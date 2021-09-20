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'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü

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'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü

İki gün boyunca binlerce müziksever festivalin yapıldığı Feriköy Organik Pazarı otopark alanına akın etti.

Şişli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şişli Plak Festivali'nde müzikseverler bir araya geldi. 18-19 Eylül tarihleri arasında Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenlenen ve ilginin yoğun olduğu festivalde pek çok etkinlik, söyleşi ve konserler gerçekleştirildi.

Söyleşilere ve mezata ilgi yoğundu

Festivalde müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşilere ilgi yoğun oldu. Festivalin ilk günü Ahmetcan Taşdemir ve Serkan Fidan söyleşisi gerçekleşirken, festivalin ikinci gününde gazeteci Kanat Atkaya ve Led Zepplin, Iron Butterfly, Jethro Tull gibi pek çok sanatçının plak kapaklarının illüstrasyonlarını yapan Prof. Dr. Betül Dengili Atlı söyleşisi büyük ilgi gördü. Festival kapsamında bir de sergi açıldı. Prof. Dr. Betül Dengili Atlı'nın plak kapağı illüstrasyonlarından oluşan ve Bomontiada'da açılan sergisi de meraklılarının akınına uğradı. Şişli Plak Festivali'nin her iki gün öğlenden sonra gerçekleştirilen mezat bölümünde ise birbirinden değerli plaklar el değiştirdi.

Festivalin en önemli etkinliklerinden olan imza günleri ise yoğun katılımla gerçekleşti. Festivalde konser veren Kesmeşeker, Moğollar, Flört ve BaBa Zula'nın plaklarını imzalatmak isteyen müzikseverler stantların önünde renkli görüntüler oluşturdular.

Yağmura rağmen konserler dolup taştı

Festivalde gerçekleştirilen konserlere ise müzikseverler adeta akın etti. İlk gün yağmurun azizliğine rağmen konser alanını terk etmeyerek alkışlarla şarkılar söyleyen müzikseverlerin enerjisi bütün festivali sardı. Açık havada konser dinlemek zevkinden bir süredir uzak kalan her yaştan İstanbullu hep bir ağızdan Kesmeşeker, Moğollar, Flört ve BaBa Zula şarkılarına eşlik etti.

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Haber: 'Şişli Plak Festivali' büyük ilgi gördü - Haberler
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