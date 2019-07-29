Şişli'nin kaldırım sorununa ortak çözüm

Değerlendirme toplantısı şekilde gerçekleştiren buluşmaya Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Dilekçi, Özlem Tut, Zabıta Müdürü Nagihan Apuhan, çok sayıda esnaf ve şişli halkı katıldı.

Seçimden önce" Söz, yetki, karar Şişli halkında olacak " sloganı ile yola çıktıklarını belirten Muammer Keskin"Göreve geldiğim günden beri, komşularımızla iç içe olarak sorunları tespit etmek ve Şişlimizi daha da yaşanılabilir bir yer haline getirmek için çabalıyoruz. Bu kapsamda düzenlemiş olduğumuz mahalle toplantılarında komşularımızın en fazla rahatsızlık duyduğu konulardan biri de kaldırımlarda rahatlıkla yürüyememekti. Belediye olarak siz esnaf komşularımızın bizlerin duyarlılığını paylaşacağınıza inancımız tam. Tüm Şişlililer adına sizlerden, dükkanlarınızın önündeki mevcut kullanımları yaşlılarımızın, engelli dostlarımızın ve bebek arabalı komşularımızın geçişlerini engellemeyecek şekilde yeniden düzenlemenizi istiyoruz. İddia ediyorum ki Şişli'yi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler