Haberler

Şişli-Mecidiyeköy-Cevahir AVM metro kapalı mı, neden kapalı?

Şişli-Mecidiyeköy-Cevahir AVM metro kapalı mı, neden kapalı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu akşam saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi, Cevahir AVM önünde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 60'ıncısını gerçekleştirecek.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla düzenlenecek miting öncesinde İstanbul Valiliği yeni bir karar duyurdu. Peki, miting nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy-Cevahir AVM metro istasyonu erişime kapatıldı mı, metro seferleri nasıl etkilenecek?

ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY-CEVAHİR AVM METRO GİRİŞLERİ KAPATILDI

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunun bazı giriş-çıkışları kullanıma kapatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM girişi ve AVM otopark çıkışı geçici olarak kapatıldı. Bu karar, bölgede yapılacak olan yoğun katılımlı miting nedeniyle güvenlik ve yolcu düzeni amacıyla alındı.

METRO İSTASYONUNUN DİĞER GİRİŞLERİ AÇIK

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun diğer 8 giriş ve çıkışının yolcuların kullanımına açık olduğu belirtildi. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksama yaşamamaları için diğer istasyon girişlerinin tercih edilmesi istendi.

Yetkililer, kapanan girişlerin yeniden açılacağı saatle ilgili bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oy birliğiyle kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Mahkemenin kararı emsal sayıldı! Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı

Eşini telefonuna böyle kaydedenler yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi

Bahçeli'nin makamında mini konser! Söylediği türkü de manidar
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.