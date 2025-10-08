Şişli-Mecidiyeköy-Cevahir AVM metro kapalı mı, neden kapalı?

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü günü dolayısıyla düzenlenecek miting öncesinde İstanbul Valiliği yeni bir karar duyurdu. Peki, miting nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy-Cevahir AVM metro istasyonu erişime kapatıldı mı, metro seferleri nasıl etkilenecek?

ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY-CEVAHİR AVM METRO GİRİŞLERİ KAPATILDI

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonunun bazı giriş-çıkışları kullanıma kapatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM girişi ve AVM otopark çıkışı geçici olarak kapatıldı. Bu karar, bölgede yapılacak olan yoğun katılımlı miting nedeniyle güvenlik ve yolcu düzeni amacıyla alındı.

METRO İSTASYONUNUN DİĞER GİRİŞLERİ AÇIK

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun diğer 8 giriş ve çıkışının yolcuların kullanımına açık olduğu belirtildi. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksama yaşamamaları için diğer istasyon girişlerinin tercih edilmesi istendi.

Yetkililer, kapanan girişlerin yeniden açılacağı saatle ilgili bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.