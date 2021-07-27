Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli Feriköy'de bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların satışını yapan dükkanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasarın oluşmasına sebep oldu.

Şişli Feriköy'de bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazların satışını yapan dükkanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın maddi hasarın oluşmasına sebep oldu. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Şişli - Feriköy - Duatepe Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde bulunan bir elektronik cihaz satışı gerçekleştiren dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dükkanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dükkanın üstünde bulunan apartman dairesindeki sakinler ise yangının çıktığını fark etti. Apartman sakinleri ve vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı dükkanın kepengini kırarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri ise yangına kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangın çıktığı dükkanda ise kimsenin mahsur kalmadığı öğrenildi. Çıkan yangın sonucu dükkanda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. - İSTANBUL

Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın
Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın
Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın
Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Yol verme kavgasında kan aktı! Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Yol verme kavgasında kan aktı! Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Son dakika haberi | İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
Son dakika haberi | İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Müge Anlı Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Balotelli Serdar Aziz Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şişli Feriköy'de elektronik cihaz dükkânında korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.07.2021 04:38:45. #1.13#

title