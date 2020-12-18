Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

18.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:46

Son dakika gelişmesine göre Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı Cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı Saldırganın tabancasından çıkan bir kurşun araca diğer kurşun da evin camına isabet etti Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki genç cerrahi maskeli bir...

Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Saldırganın tabancasından çıkan bir kurşun araca diğer kurşun da evin camına isabet etti

İSTANBUL - Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki genç cerrahi maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri araca diğeri ise evin camına isabet etti. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde yürüyen 18 yaşındaki Serhat Tunç, arkasından gelen cerrahi maskeli bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Saldırı sonucu bacağından yaralanan genç geri yıkılırken kaçan saldırgan ise birkaç el daha ateş ederek sokaktan uzaklaştı. Şahsın silahından çıkan kurşunlardan biri park halindeki araca, diğeri de bir binanın birinci katındaki pencereye isabet etti.

Kurşunlardan biri araca diğeri pencereye isabet etti

Olayın ardından ihbar üzerine sokağa gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ise sokağa güvenlik şeridi çekerek kapattı. Kovanları muhafaza altına alan ekipler çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ise salgının yaşandığı sokakta Çalışma yaparak kovanları delil torbasına koydu.

Polis ekipleri eşgalini belirledikleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı
Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Hadise Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Şişli'de yolda yürüyen 18 yaşındaki gence silahlı saldırı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 19:46:15. #1.15#
title