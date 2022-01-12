Şişli'de uygulamada durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Haberler
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Şişli'de uygulamada durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şişli'de uygulamada durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de yapılan uygulamam sırasında durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de yapılan uygulamam sırasında durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı. 2 şahıs gözaltına alınırken, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış halde 12 parça halinde uyuşturucu çıktı. Polis ekiplerinin araçta arama yapma anı kameraya yansıdı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde 10 Ocak günü saat 22.40 sıralarında gerçekleşen uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan inceleme yapıldı. İncelemede uyuşturucu tespit edildi. Çalışmaların devamında araçta bulunan M.V.Y. ve M.K. isimli 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 12 parça halinde 103,4 gram Marijuana narkotik madde ve 3 bin 325 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen M.K. isimli şahıs serbest bırakılırken, M.V.Y. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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