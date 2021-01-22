Şişli'de "sinyalsiz dönüş" kazası kamerada

ŞİŞLİ'de dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin sinyal vermeden kontrolsüz şekilde döndüğü, yolunda ilerleyen motosikletin de duramayıp otomobile çarptığı görüldü. Motosikletten fırlayıp yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü de ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Pangaltı yönünde ilerleyen otomobilin sürücüsü iki yönlü yolda dönüş yapmak isterken Dolapdere yönünde ilerleyen motosikletin yoluna girdi. Otomobile çarpan motosiklet devrilirken kurye İnanç Çokçalışkan yere savrularak yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

"ÇOK HIZLIYDI BANA VURDU" Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin sinyal vermeden kontrolsüz şekilde döndüğü, yolunda ilerleyen motosikletin de duramayıp otomobile çarptığı görüldü. "Motosiklet yukarıdan geliyordu. Ben yukarıya çıkıyordum. Çok hızlıydı. Bana vurdu ve takla attı" diye konuşan otomobil sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı