ŞİŞLİ'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI; KENDİ ARACIYMIŞ GİBİ BİNİP GİTTİ

Şişli'de bir şüpheli kendi aracıymış gibi, kuryenin cadde üzerinde çalışır şekilde bıraktığı motosikleti çaldı.

Şişli'de bir şüpheli kendi aracıymış gibi, kuryenin cadde üzerinde çalışır şekilde bıraktığı motosikleti çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen Pazar günü Şişli Feriköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye siparişini bırakmak için motosikleti çalışır şekilde yol kenarına bıraktı. Motosikletin bırakıldığı yerden geçmeye çalışan bir otobüs şoförüne işaret eden hırsız, motosiklete yöneldi. Motosikletin üzerine binen hırsız, kendi motosikletiymiş gibi hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çalan kişinin daha öncede motosiklet hırsızlığı yaptığı öğrenilen İ.K isimli kişi olduğunu tespit etti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sonucunda, İ.K Kağıthane'deki evinde yakalandı. Çalınan motosiklet ise şüphelinin evinin bulunduğu binanın otoparkında araçların arasında gizlenmiş halde buldu. Motosikleti sahibine teslim eden ekipler, şüpheli İ.K'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı