Şişli'de metrobüs yangını

Şişli'de metrobüs yangını

Şişli'de metrobüs yangınıİSTANBUL - Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi.

30.09.2019 17:47
Şişli'de metrobüs yangını

Şişli'de metrobüs yangını

İSTANBUL - Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri Söğütlüçeşme istikametine yapılamıyor.

Kaynak: İHA
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