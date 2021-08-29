ŞİŞLİ'DE KONTEYNERLERİN İÇİ ONUN ELLERİYLE RENGARENK OLUYOR

ŞİŞLİ'nin Teşvikiye sokaklarında yaşayan 41 yaşındaki İnan, kağıt ve plastik atıklardan elde ettiği etiketlerle konteynerlerin içini renklendiriyor.

ŞİŞLİ'nin Teşvikiye sokaklarında yaşayan 41 yaşındaki İnan, kağıt ve plastik atıklardan elde ettiği etiketlerle konteynerlerin içini renklendiriyor. Teşvikiye'deki çoğu çöp konteynerlerini etiketlerle renklendiren İnan, yaptığı işi ise sanat olarak adlandırıyor. Teşvikiye Mahallesi'ndeki sokaklarında yaşayan İnan, kağıt ve plastik atıklardan elde ettiği etiketlerle çöp konteynerlerinin içini rengarenk yapıyor. Doğma büyüme Bakırköylü, aslen Erzincanlı olduğu öğrenilen İnan, bir süredir Maçka Demokrasi Parkı'nda yaşıyor. İnan, çöp konteynerlerinin içine yapıştırdığı renkli etiketleri kendi elleriyle kesiyor şekillendiriyor ardından uygun gördüğü alana yapıştırıyor. Gün içerisinde çevredeki bütün konteynerleri de kontrol etmeyi ihmal etmeyen, yaptığı işi sanat olarak adlandıran İnan, yapıştıracağı etiketleri özenle seçiyor, çift taraflı bandını da yanından eksik etmiyor. Özen göstererek konteynerlerin içini renklendiren İnan, etiketleri yapıştırdıktan sonra gülümsemesi de dikkat çekiyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı