Şişli'de kız arkadaşını darp eden sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba E.'yi darp ettiği, arkadaşı Ceylan A.'yı ise tehdit ettiği iddia edilen Mehmet H. B. hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba E.'yi darp ettiği, arkadaşı Ceylan A.'yı ise tehdit ettiği iddia edilen Mehmet H. B. hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Şişli'de 9 Aralık 2020 tarihinde Tuğba E., arkadaşı Ceylan A.'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet H. B. tarafından darp edilmişti. Genç kadının darp edildiği o anlar, evde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Olayın ardından sosyal medya hesabından darp edilme anlarını paylaşan Tuğba E., "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşım da güvende değildir" diyerek yardım istemişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet H. B. ifadesinde müştekileri tehdit etmediğini belirtmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet H. B., konutu terk etmeme, imza ve konuta yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet H. B.'nin Tuğba E.'ye yönelik eylemlerinden dolayı 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Şüphelinin Tuğba E.'nin arkadaşı Ceylan A.'ya yönelik ise 'hakaret', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. İddianamenin gönderildiği mahkeme, davanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar vermişti.

"Çok derin bir pişmanlık duymaktadır"

Basit yargılama usulü gereğince sanık Mehmet H. B.'nin avukatı Sedat Çakar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkilde panik atak ve anksiyete bozukluğu vardır. Raporlarını ve reçetelerini dilekçelerimizin ekinde sunuyoruz. Kamera kayıtları ayrıntılı incelendiği zaman müvekkilin hareketlerinden aklı başında bir insan gibi olmadığı, kendinde olmadığı anlaşılmaktadır. Zaten kendisi de arbede anının nasıl olduğunu, nasıl yaşandığını anlamamıştır. Yaşanan olayı psikolojik rahatsızlığından dolayı hatırlamamaktadır. Çok derin bir pişmanlık duymaktadır. Polisler geldikten sonra aklı yerine gelmiştir. Psikolojik hastalığı sebebiyle yaşananlar kendi iradesiyle gerçekleşmemiştir. Tek başına yaşamakta olup geçinebilmesi için çalışması gerekmektedir" denildi.

"Delilleri karartma ihtimali de yoktur"

Avukat Sedat Çakar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Adli kontrol kararı müvekkilin işlerini de etkilemekte ve geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Toplanması gereken deliller toplandığından delilleri karartma ihtimali de yoktur. Müvekkilin daha önceden sabıkası bulunmamaktadır. Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Müştekiler Tuğba E. ile Ceylan A.'nın avukatı Ayşegül Mermer tarafından mahkemeye sunulan dilekçede ise sanığın cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık Mehmet H. B. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Davanın, dosya incelenmesinin yapılmasının ardından önümüzdeki günlerde karara bağlanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı