Şişli'de iş insanının çantasından düşürdüğü 100 bin lirayı alan şüpheli evinde yakalandı
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Şişli'de iş insanının çantasından düşürdüğü 100 bin lirayı alan şüpheli evinde yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de, bir iş insanının çantasından düşen 100 bin lirayı alan şüpheli, evinde yakalandı.

Şişli'de, bir iş insanının çantasından düşen 100 bin lirayı alan şüpheli, evinde yakalandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şişli Belediyesi'nde işlem yaptıktan sonra çantasında bulunan 100 bin lirayı yere düşürdüğünü bildiren iş insanı Mustafa D'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Belediye ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Mustafa D'nin çantasından evrak çıkarırken 100 bin lirayı yere düşürdüğünü, arkasından gelen bir kişinin ise bu parayı alarak, olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Ekipler, yere düşen parayı olaydan önce belediyede işlem yapan L. Ç'nin aldığını belirledi. Şüpheli, Paşa Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Evdeki aramada bulunan 100 bin lira Mustafa D'ye teslim edildi. Şüpheli L. Ç, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şişli'de iş insanının çantasından düşürdüğü 100 bin lirayı alan şüpheli evinde yakalandı
Şişli'de iş insanının çantasından düşürdüğü 100 bin lirayı alan şüpheli evinde yakalandı
Şişli'de iş insanının çantasından düşürdüğü 100 bin lirayı alan şüpheli evinde yakalandı
Şişli'de iş insanının çantasından düşürdüğü 100 bin lirayı alan şüpheli evinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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