Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
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Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

İSTANBUL - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Araçlar didik didik aranırken şüpheli görülen şahıslara GBT uygulaması yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Meydan ve ana caddelerde kapama noktası oluşturan ekiplere trafik polisleri de destek verdi. Denetleme çevrilen araçlar didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslara Genel Bilgi Taraması yapıldı. Öte yandan ekipler, sürücü ve yolculara korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe ve maske kurallarını da hatırlattı. Ekiplerin sabah saat 07.00 ile 09.00 arasında gerçekleştirdiği uygulamaların akşam saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Şişli'de geniş çaplı asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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