Son dakika haber... Şişli'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Şişli'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın söndürülürken, çatıdan atlayan 1 kişi yaralandı.

Şişli'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın söndürülürken, çatıdan atlayan 1 kişi yaralandı.

Yayla Mahallesi Talimhane Sokak'ta tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürdü.

Yangın sırasında gecekondudan çıkamayan Umut E. çatıdan atlayınca bacağını kırdı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca yangında evde bulunan Umut E.'nin annesi ve amcası da mahalleli tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer