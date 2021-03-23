Şişli'de gasbedilen kadın ve ailesi metrelerce böyle sürüklendi
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Şişli'de gasbedilen kadın ve ailesi metrelerce böyle sürüklendi

23.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:18

İstanbul Şişli'de cadde üzerinde yürüyen 3 kişilik bir ailenin yanına otomobille yaklaşan şahıslar kadının çantasını çalmak istedi. Çantasını vermek istemeyen kadın ve onu tutan kocası ile çocuğunun metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Kaçan saldırganlardan biri polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Saat 11.20 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre. sokakta yürüyen İranlı bir ailenin yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi, kadının çantasını çalarak otomobile binmek istedi. Ancak çantasını vermek istemeyen kadın metrelerce sürüklendi. O esnada kadının çocuğu ile eşi de otomobille sürüklendi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay anında vatandaşların aracın peşinden koştuğu görülüyor. Kapkaç mağduru kadının direnirken, hareket halindeki otomobilden bir kişinin daha indiği ve paniğe kapıldığı görülüyor.

BİRİ KISKIVRAK YAKALANDI

Kaçan şahıslar Papa Ron Ralli Sokak ile Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşınca hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan Seçkin A., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların G.S, Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan Seçkin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şişli'de gasbedilen kadın ve ailesi metrelerce böyle sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
FB: memlekette afgan suriyeli her türlü insan var allah bizleri korusun
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
ADALET: yakalananı serbest bırakmışsınız, 2 şüpheliyi neden arayıp polisi yoruyorsunuz.
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GURBETCİ: Yav bu adli kontrol ney bir bilen varmi onu serbest birakan savciya yapilsa serbest birakirmi bunlar hukuk okurken Ne ogretiliyor
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
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