Şişli'de fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada
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Şişli'de fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada

Şişli'de fırıncıda çalışan 2 ustanın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kürek ve tahtayla vurarak ettikleri kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

11.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:26

Şişli'de fırıncıda çalışan 2 ustanın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kürek ve tahtayla vurarak ettikleri kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen olayda bir fırıncıda çalışan iki usta, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ustalardan biri diğerine tokat attı. Bunun üzerine tokat yiyen usta elindeki kürekle hamle yaptı. Bunu gören tokatçı usta da eline geçirdiği tahtayla kürekli ustayı kovalamaya başladı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Şişli'de fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada

Kaynak: İHA

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