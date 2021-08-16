Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ozan URAL / ŞİŞLİ'de KOAH hastası Derya Yılmaz, tek başına yaşadığı evde fenalaştı.

Ozan URAL/ ŞİŞLİ'de KOAH hastası Derya Yılmaz, tek başına yaşadığı evde fenalaştı.  İtfaiye ekipleri evin kapısını açıp, kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Şişli, Eskişehir Mahallesi, Sarraf Mümin Sokaktaki 5 katlı binanın 3. katında tek başına yaşadığı öğrenilen KOAH Hastası Derya Yılmaz (50) akşam saatlerinde fenalaştı. Evden sesler duyan komşular kapıyı çaldı. Açan olmayınca rahatsızlığından şüphelenen komşular durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kapıyı açtı. Daireye giren itfaiye ve sağlık ekipleri, Derya Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Yılmaz, ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

 


Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber! Şişli'de evde fenalaşan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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