Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye, merdivenle kurtardı

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum kadında çıktı. İddiaya göre, bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşananları anlatan komşuları, yangında yaralı olmadığını belirterek, "Biz öğrenciyiz, bu sokakta yaşıyoruz. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Biz geldiğimizde olay daha yeni başlamıştı. İtfaiyeler ve ambulanslar geldi. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Burada kalanlar zaten komşumuz. Bizim bildiğimiz kadarıyla yaralı yok. İtfaiye ekibi araştırıyor. Yukarıda mahsur kalanlar var dediler. Bizde bekliyoruz" dedi.