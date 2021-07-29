Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı
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Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı

Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Şişli Belediyesi tarafından Engelli Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

Şişli Belediyesi tarafından Engelli Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı.

Şişli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Engelli Koordinasyon Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.

Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, birden fazla alana hizmet verecek olan yeni bir merkezin daha açılışını yaptıklarını belirtti.

Ayrıca Açık Ev Projesini de hayata geçirdiklerini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Hayata Dokunuyorum Projemiz ile görme engelli bireylerin; harita, astronomi, anatomi kültür ve tarihsel varlıklar gibi canlandırmakta güçlük çektikleri alanları, evrensel tasarım ve işitsel destek kullanarak kavramalarına yardımcı olacağız. Bunun yanı sıra, toplumsal empatiyi oluşturmak amacıyla gören bireylerle birlikte etkinlikler tasarlayacağımız bir ortam yaratacağız. Bu sayede çocuklarımız öğrenirken biz de aileleriyle sosyal destek çalışmaları yürüteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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