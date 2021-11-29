Şişli Belediyesi, atık ilaçların toplanmasına öncülük edecek

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Bültenler) - İlaç atıklarının insan ve çevreye verdiği zararın önüne geçme adına örnek bir girişim başlatan Şişli Belediyesi, İstanbul Eczacı Odası ile "Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Protokolü", ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile "Evsel Kaynaklı İlaç Atıklarının Toplanması ve Bertarafına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzaladı. İmzalanan her iki protokol çerçevesinde atık ilaçlar, ilçe genelindeki gönüllü eczaneler başta olmak üzere, muhtarlıklar ve Şişli Belediyesi'nin hizmet birimlerine dağıtılan 116 adet atık ilaç kutusunda biriktirilecek. Biriktirilen bu ilaçlar, Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından toplanacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından imha edilecek.

İnsan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor

Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Tuvaletlere dökülen ilaçlar da şehir kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek yeniden evlerimize ulaşıyor. İlaçların havaya, suya, toprağa geçmesi ve yetiştirilen besinler, içilen sularla kişilerde bağışıklık sistemi, üreme sistemi, hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden oluyor.

Şişli'de yılda 1.7 ton atık ilaç doğaya atılıyor

Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği'nin (TAYÇED) 2020 yılı faaliyet raporu atık ilaçların Türkiye genelinde doğaya verdiği tahribatı en iyi şekilde özetliyor. Rapora göre; 2016-2017 yılları arasında Türkiye genelini temsilen 11 büyük ilde katı atık karakterizasyon çalışması sonuçlarına bakıldığında, doğaya atılan atık ilaçların toplam katı atıklar içerisindeki payının yüzde 0.13 olduğu görülüyor.

Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde 2018 ile 2020 yılları arasındaki katı atık verilerini baz alarak her yıl Şişli'de ortalama 1.7 ton atık ilacın doğaya atıldığını tespit etti. Bu çalışmayla atıkların yaratacağı tahribatın da önüne geçilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet