Sisi ve Al Nahyan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sisi ve Al Nahyan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi

16.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:10
Sisi ve Al Nahyan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Kahire'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugün resmi bir ziyaret kapsamında Kahire'ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Sisi ve Al Nahyan bölgesel gelişmeler ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Al Nahyan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kahire'de kardeşim Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğüm için çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlik bağlarını güçlendirme, iki ülke arasında iş birliği alanlarını artırma ile bölgenin güvenlik ve istikrarını ilgilendiren konuları müzakere ettik." diyen Nahyan, bölgesel ve uluslararası meselelerde koordinasyon içinde olma çerçevesinde fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Mısır ve BAE liderleri arasında 2014'ten bu yana yaklaşık 22 karşılıklı resmi ziyaret gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar Uşak'taki doğal gaz kesintisi çalışmalarını değerlendirdi
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi'nin kırmızı halılarla karşılanması protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sisi ve Al Nahyan bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 20:10:40. #1.15#
title