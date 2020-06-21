Şişelerce Bira İçti Mesanesini Patlattı! Çin'de Akıl Almaz Olay
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Şişelerce Bira İçti Mesanesini Patlattı! Çin'de Akıl Almaz Olay

Çin'de Zhejiang eyaletinde 40 yaşında Hu isimli bir adam şişelerce bira içti mesanesinde patlama yaşanmasına neden oldu.

Şişelerce Bira İçti Mesanesini Patlattı! Çin'de Akıl Almaz Olay
21.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:49

Çin'de Zhejiang eyaletinde 40 yaşında Hu isimli bir adam şişelerce bira içti mesanesinde patlama yaşanmasına neden oldu. Günlük hayat içerisinde çok zor karşılaşılabilecek bu tür ekstrem olaylar ne yazık ki az daha bir insanın ölümüne neden oluyordu.

Son zamanlarda ilginç durumlarla karşımıza çıkan Çin'de yine garip bir olay yaşandı. Çin'de bir adam 10 taneden fazla bira içtikten sonra tuvalet ihtiyacı olduğunu bir türlü fark edemedi. Uyku ile uyanıklık arasında kalan bu adam neredeyse bilincini yarısını kaybetti. Aynı durum 18 saat boyunca devam etti.

Şişelerce bira içen adam ameliyata alındı

Uzun bir süre tuvalete çıkmaması nedeniyle mesanesi aşırı derecede şişen Hu, ölümle burun buruna geldi. Karın ağrısından bir türlü duramayan ve düz bir şekilde yatamayan bu adam hastaneye kaldırıldı. Burada mesanesinin aşırı idrar nedeniyle çatladığı ortaya çıktı.

Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrasında adamın mesanesinde patlama yaşandığı ortaya çıktı. Hemen ardından ameliyata alındı ve daha büyük bir zarar gelmesi önlendi. Bağırsaklarının mesaneye girmeye başlaması ise adamın az daha ölüm nedeni olacaktı.

Hastane tarafından yapılan açıklamalarda insan mesanesinin esnek olduğu ancak fazla esneyemediği söylendi. Bu nedenle idrar tutmanın iyi bir şey olmadığı ve mesaneyi patlatma ihtimalinin bulunduğunu da ifade etti. Eğer bu adam daha geç hastaneye götürülseydi muhtemelen bahsedilen tehlike gerçekleşecekti. Bu adamın ölümden kıl payı döndüğünü söyleyebiliriz. Bu tür konularda daha dikkatli olmanızı öneriyoruz.

Kaynak: Tamindir

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