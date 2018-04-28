Şişecam'ın 2018 Yılı 3 Aylık Net Satışları %7,7 Arttı!

Şişecam Topluluğu'nun, 2018 yılı Mart ayı sonu itibarıyla net kârı 569 milyon TL oldu.

Yılın ilk üç aylık döneminde yaklaşık 300 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiren Topluluk, bu dönemde 1,2 milyon ton cam, 600 bin ton soda ve 900 bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

28.04.2018 - Şişecam Topluluğu, 2018 yılı Ocak-Mart dönemindeki konsolide net satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 arttırarak 3,1 milyar TL seviyesine ulaştırdı. Topluluğun Mart ayı sonu itibarıyla net kârı da 569 milyon TL oldu. Yılın ilk üç aylık döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 1,2 milyon ton cam üreten Topluluk, bu dönemde 600 bin ton soda külü ve 900 bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun 2018 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin mali tablolarının açıklanmasının ardından üç aylık sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "2018 yılı Mart sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 3,1 milyar TL'ye ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 58 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 1,8 milyar TL seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdik. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda, 2018 yılı ilk üç aylık dönemde konsolide EBITDA hacmimiz 907 milyon TL seviyesinde gerçekleşti."

300 MİLYON TL'LİK YATIRIM HARCAMASI

Topluluk olarak 2018 yılının ilk üç aylık döneminde yaklaşık 300 milyon TL düzeyinde yatırım harcaması gerçekleştirdikleri ve 190 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat hacmiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle devam etti: "Mali yapımızı Topluluğun istikrarlı büyüme çizgisindeki devamlılığı koruyacak, önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de, başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda izlenecek politikalarla ilgili değerlendirmeleri, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak sürekli gerçekleştirmekteyiz."