Sise bürünen gökdelenlerin eşsiz manzarası havadan görüntülendi

19.10.2019 11:40

İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise havadan görüntülendi.

İstanbul adeta sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz gökdelen manzarası ise görenleri kendine hayran bıraktı. Sis nedeniyle adeta kaybolan gökdelenler ise havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA