Sis bulutunun kapladığı Selimiye eşsiz güzellikler sundu Edirne'de üzerinden geçen sis bulutunun Selimiye Camisi'ni kaplaması güzel görüntü oluşturdu.

Edirne'de üzerinden geçen sis bulutunun Selimiye Camisi'ni kaplaması güzel görüntü oluşturdu.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis bulutu geçişleri oldu.

Görüş mesafesini etkilemeyen yüksek kesimlerde etkili olan sis Türk - İslam eserlerinin gözdesi Selimiye Camisi'ni kapladı.

Sis altında kalan, Mimar Sinan'ın eseri Selimiye Camisi, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Minareleri, kubbesi siste kaybolan cami, görüntüsüyle hayranlık uyandırdı.

Gözden kaybolan "ustalık eserinden" sis bulutunun salına salına dağılması esnasında hoş görüntüler ortaya çıktı.

Yüksel sıcaklıkların son günlerde bunaltıcı bir havaya neden olduğu Edirne'de bugün de sıcaklıkların 37 dereceye çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA