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Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Genel
Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri Ankara'da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.

ANKARA (İHA) - Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, kentin üzerini yorgan gibi örtüyor.

Sabah saatlerinde oluşan ve öğle saatlerine kadar devam eden sis bulutu, gün doğumunda muhteşem bir manzara ortaya koyuyor. Kentin büyük bir bölümü sisin etkisi altında kalırken, yüksek binaların sis bulutu üzerindeki görüntüsü ise tam bir görsel şölen sunuyor.

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

Sis bulutu altındaki Başkentin mest eden görüntüleri

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