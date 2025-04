15 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş açıklamalarda bulundu. Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini ancak uyanmadığını belirten Sağbaş, "Bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi. Peki, Sırrı Süreyya Önder uyandı mı?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER UYANDI MI?

15 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş açıklamalarda bulundu. Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini ancak uyanmadığını belirten Sağbaş, "Bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi.

Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini belirten Sağbaş, "Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor" dedi.

"KURTULMA İHTİMALİ ZAYIF OLSA DA UMUDUMUZ VAR"

Önder'in sağlık durumunun şu anki haline gelmesini 'mucize' olarak nitelendiren Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" ifadelerini kullandı.