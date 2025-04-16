Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i doktoru defalarca uyarmış

Aort damarı yırtılan Önder'i defalarca uyarmış
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar, 'Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?' sorusunun yanıtını ararken, son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Peki, Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu? İşte detaylar…

Geçirdiği ciddi kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Vatandaşlar, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?", "Ameliyat başarılı geçti mi?", "Yoğun bakım süreci ne kadar sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Peki, Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu, sağlık durumu şu an nasıl? İşte Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E NE OLDU?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 Salı gecesi geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) teşhisi konulan Önder, derhal ameliyata alındı.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaklaşık 10 saat süren hayati operasyonun ardından Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesine alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tedavisi titizlikle sürdürülüyor ve kritik süreç yakından takip ediliyor.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın oldukça zorlu geçtiğini ancak umutlu olduklarını belirtti. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek bilgi aldı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlgili Haberler
Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.