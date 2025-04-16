Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu?

Geçirdiği ciddi kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu, kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Vatandaşlar, "Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?", "Ameliyat başarılı geçti mi?", "Yoğun bakım süreci ne kadar sürecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Peki, Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu, sağlık durumu şu an nasıl? İşte Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar…

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'E NE OLDU?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 Salı gecesi geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalpten çıkan ana damar olan aortta yırtılma (aort diseksiyonu) teşhisi konulan Önder, derhal ameliyata alındı.

Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu nasıl

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaklaşık 10 saat süren hayati operasyonun ardından Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım ünitesine alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tedavisi titizlikle sürdürülüyor ve kritik süreç yakından takip ediliyor.

Sırrı Süreyya Önder'e ne oldu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ameliyatın oldukça zorlu geçtiğini ancak umutlu olduklarını belirtti. Sağlık durumu ile ilgili gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek bilgi aldı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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