Sırrı Süreyya Önder hangi filmlerde oynadı? Sırrı Süreyya Önder filmleri!

Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı. Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gelişmeler sonrası Sırrı Süreyya Önder'in özel hayatı merak edildi. Peki, Sırrı Süreyya Önder hangi filmlerde oynadı? Sırrı Süreyya Önder filmleri!

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.

2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi.

TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 Beynelmilel

Sis ve Gece

2007 Mutluluk

2008O... Çocukları

2009 Ada: Zombilerin Düğünü

Ejder Kapanı

2010 Mar

2012 Yeraltı

F Tipi film

2012 Feraahfeza

2013 Düğün Dernek

2014İtirazım Var

2015İçimdeki Ses

2017 14 Tirmeh

2018 Manyak