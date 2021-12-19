Şırnaklılar "Hamsi Günü" etkinliğinde düzenlenen konsere büyük ilgi gösterdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği ve Belediyesi ile Rize Belediyesi iş birliğiyle, gönül köprüleri ve kardeşlik bağlarının pekişmesi amacıyla gerçekleştirilen "Hamsi Günü" etkinliği kapsamında düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şırnak Üniversitesinin de katkısıyla 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen konserde sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Ekin Uzunlar, yoğun katılım için sevenlerine teşekkür etti.

Konsere katılanlar Uzunlar'ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Şarkılara eşlik eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, etkinlik kapsamında kente gelen Ekin Uzunlar'a teşekkür ederek, gençlerin konsere gösterdiği yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu söyledi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise gençlerin güzel şeyleri hak ettiğini belirterek, gençlere müzik ziyafeti sunmanın görevleri olduğunu aktardı.

Konseri, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kurum yetkilileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar izledi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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