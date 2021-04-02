Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
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Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı

Valisi Ali Hamza Pehlivan, hastane yakınlarındaki arazide bitkin bulunan ve veterinerde 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya bıraktı.

Valisi Ali Hamza Pehlivan, hastane yakınlarındaki arazide bitkin bulunan ve veterinerde 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya bıraktı. 

Şırnak Devlet Hastanesi yakınlarında bitkin bulunan puhu, veteriner Şerif Tadik'e götürüldü. Gıda takviyesi ve ilaç tedavisi uygulanan puhu, 20 günde iyileşti. Vali Ali Hamza Pehlivan, puhuyu bugün doğaya saldı. Kuşu Cudi'ye doğru uğurladıklarını belirten Pehlivan, "Yaklaşık 20 gündür burada tedavi görüyordu. Duyarlı bir kişinin konuyu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bildirmesi ile birlikte bu merkeze getirilmişti. Burada veteriner arkadaşlarımız gerekli tedaviyi yaptı. Kuşu, asıl yaşam alanı olan Cudi'ye doğru uğurladık. Bir canlıyı hem tedavi etmiş olmak ve onu tekrardan doğaya kavuşturmuş olmaktan dolayı hepimiz mutlu olduk. Geçen yıl Cudi'ye 50 ceylan saldık. Köylülerimize çağrıda bulunduk. Bunlar emanettir. Bunlara gözünüz gibi bakın. Allah'a şükür, bugüne kadar çok büyük sorunla karşılaşmadık. Duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama kaçak avlanma şeklinde onlara zarar verebilecek girişimler olabiliyor. Bununla ilgili kesinlikle bütün cezai işlemler yapılıyor. Bundan sonra da yapılır. Doğayı sevgi ile koruyalım" dedi.

Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı
Şırnak Valisi, 20 gün tedavi uygulanan puhuyu doğaya saldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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