Şırnak Valisi Pehlivan, Kovid-19 tedbirlerine uyan esnafa "örnek işletme" belgesi verdi Açıklaması

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine harfiyen uyan esnafa "örnek işletme" belgesi takdim etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine harfiyen uyan esnafa "örnek işletme" belgesi takdim etti.

Vali Pehlivan, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ile Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda esnaf denetiminde bulundu.

Vatandaşlarla görüşen Pehlivan, maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlattı, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Pehlivan ve beraberindekiler, daha sonra, salgının üretime, hizmete ve eğitime olumsuz etkisini azaltmak, mavi kategoriye dönüşü hızlandırmak için hayata geçirdikleri "örnek işletme" belgesini almaya hak kazanan pastane sahibi Mehmet Ali Bektaş'ı ziyaret etti.

Bektaş'a belgesini veren Pehlivan, öncelikle tüm esnaf için ramazanın hayırlı geçmesi dileğinde bulunduklarını belirtti.

Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğünü dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde olduğu gibi Şırnak'ta da saha ve filyasyon denetimlerini sürdürüyoruz. İl olarak uzun süredir vaka sayısını düşük tutmayı başardık. Son zamanlarda ülke genelinde vaka sayısının artışı burayı da etkiledi. Bizde de bu durum artış yönünde eğilim göstermeye başladı. Sahada ortaya koyduğumuz çalışmamızla belli bir seviyede tutmayı başardık. Ama istiyoruz ki kurallara uymak suretiyle rakamları iyice düşürelim ve sıfırlayalım. Bu konuda hassasiyet gösteren, kurallara uyma konusunda gayret ortaya koyan esnafımızı belgelendiriyoruz."

Pehlivan, işletme sahibi Bektaş'a da ilk belgeyi takdim ettiklerini bildirdi.

Vali Pehlivan, belgeye hak kazanılması için öncelikle çalışan ve müşterilerin maske konusunda hassasiyet göstermesi ve masaların birbirine mesafesi, sandalye ile müşteri sayısı, HES kodu sorgulaması gibi kriterlere uyulması gerektiğini anlattı.

Bektaş da bugüne kadar olduğu gibi ramazanda da maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak, dikkatli ve tedbirli davranacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük