Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama
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Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama

ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 44 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:54
Şırnak'taki terör operasyonunda 10 tutuklama

'ta, ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusu sürüyor. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 17- 23 Şubat'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verilen 28'i PKK ve 16'sı FETÖ/PDY üyesi olan 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u, sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 10'u ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA
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