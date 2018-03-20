Şırnak'taki Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Şırnak'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili 427 sanığın yargılanmasına, Adana'da devam edildi.

Meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu 20 sanık ve avukatları katıldı.

Aladağ Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak tanık olarak ifade veren B.G, 15 Temmuz'da Cizre'de polis olarak görev yaptığını ve askeri konvoyu, birliklerine dönmeleri konusunda uyardıklarını söyledi.

Askeri konvoyun geçişine izin vermediklerini ve silahlarla tedbir aldıklarını belirten B.G. şöyle devam etti:

"Dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan, bize yolu açmamızı söyledi. Biz de bu talebini geri çevirince artık geçiş yapamayacağını anladı. Bize yönelerek, 'Yolu açmazsanız beş dakika içinde burayı bombalatırım' dedi. Daha sonra Cizre Garnizon Komutan Yardımcısı geldi. Askeri konvoydakileri geri dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştı. Ali Osman Gürcan, uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Sonra askeri konvoy geri dönüş yoluna geçti."

Duruşmaya, Akçaabat 2. Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık polis M.D. ise askeri konvoyun, Cizre'de durdurulması sonrası tartışma yaşandığını ifade etti.

Kobra aracıyla eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın geldiğini aktaran M.D, "Gürcan yanımıza gelerek 'Ben sizin anlayacağınız dilden konuşmasını bilirim. Beş dakika içerisinde yolu açmazsanız burayı uçaklarla bombalatırım' dedi. Biz konvoyun geçişine izin vermedik. Sonrasında konvoy dönüş yoluna geçti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.