Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

- Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde sabah başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ULUDERE, ŞIRNAK (İHA) - - Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde sabah başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Uludere ilçesine giden yol, kardan dolayı kapandı. Kapanan ve kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda araçlar ilerleyemezken 06 FS 6527 plakalı Peugeot partner tepe marka model kamyonet hızını alamayarak yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyonet vatandaşların yardımıyla geri çıkarıldı. Zinciri olmayan araçlar zincir takıp ilerledi. Olumsuz hava şartlarından dolayı ilerleyemeyen araç sahipleri, oldukları yerde araçlarını bırakıp minibüslerle ulaşımı sağladı.

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Son Dakika Haberleri

Tragger, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Haber

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