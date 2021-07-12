Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı
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Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı

Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 3 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta arazide yaralı bulunan 3 kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 ay önce kent merkezi ve Uludere ilçesinde arazide yaralı bulunarak, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen 3 kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuşlar Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik tarafından Cudi Dağı bölgesinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, vatandaşlardan arazide gördükleri bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını, imkanları yoksa da telefonla kendilerini bilgilendirmelerini istediklerini belirterek, yaban hayvanlarının doğaya geri kazandırılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı
Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı
Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı
Şırnak'ta yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan 3 kızıl şahin doğaya bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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