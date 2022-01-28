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Şırnak'ta yaban hayatı fotokapanda

İhlas Haber Ajansı, Melih Yiğit - Güncel
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Şırnak'ta yaban hayatı fotokapanda Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt, ayı, tavşan, çkal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi ve kuşlar yansıdı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta yaban hayatı fotokapanda

ŞIRNAK - Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için belli noktalara yerleştirilen fotokapanlara kurt, ayı, tavşan, çkal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi ve kuşlar yansıdı.

Fotokapanlara yansıyan görüntüler yaban hayatındaki çeşitliliği gözler önüne sererken, yaban hayvanları renkli görüntüler oluşturdu. Kurt, ayı, tavşan, çkal, tilki, ceylan, domuz, geyik, dağ keçisi ve kuşların Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya bırakılan yemlerden faydalanma anları fotokapana takıldı.

Şırnak'ta, doğal yaşamın kontrol altına alınması amacıyla dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar, kurttan ayıya, tilkiden domuza çok sayıda yaban hayvanını kayda alırken kaçak avcıların yakalanmasında da önemli rol oynadı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, yapmış oldukları yemleme çalışmalarına yaban hayvanları gelip, gelmediğini, yemlerden faydalanması amacıyla fotokapan yerleştirdiklerini söyledi. Amaçlarının yaban hayvanlarının yemleri tüketip, tüketmediğini tespit etmek olduğunu ifade eden Kalay, "Fotokapan kurduğumuz bölgede ne tür yaban hayvanlarımız var. Kurulan bölgelerde ne tür hayvanın ve bunun çeşitliliğini de öğrenmektir" dedi.

Şırnak'ta yaban hayatı fotokapanda

Şırnak'ta yaban hayatı fotokapanda

Şırnak'ta yaban hayatı fotokapanda

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapan, Şırnak, Güncel, Haber

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