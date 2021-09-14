Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi - Haberler
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Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

AA - Haberler | Güncel
Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan İşçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.

Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi

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Haber: Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi - Haberler
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