ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in katledildiği saldırı kınandı.

Şırnak'ta kanaat önderleri ve bazı siyasetçiler, Tahir Güven'in Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 Aralık'ta otomobiline düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepkisini dile getirdi.

Kanaat önderlerinden Mehmet Güngör, AA muhabirine, terör örgütünü lanetlediklerini, devletin kısa sürede failleri yakalayacağına inandıklarını söyledi.

Terörün bitme noktasına geldiğini ve örgütün son çırpınışlarında böyle hain eylemler gerçekleştirdiğini dile getiren Güngör, " Pkk'dan kokmuyor, çekinmiyoruz. Tam aksine halkımızla, devletimizle beraber, son bir terörist kalmayana kadar, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"İnsan öldürmek hiç kimseye fayda getirmez"

Abdurrahman Tatar da Güven'e düzenlenen saldırıyı Şırnak'taki tüm ailelere yapılmış kabul ettiklerini belirterek, devletin bir an önce failleri bulacağına inandıklarını vurguladı.

"En ufak bir şey olduğunda HDP ve yandaşları sokaklarda bağırıp çağırıyor, böyle bir kanaat önderi öldürüldüğü zaman ses çıkmaması bizleri üzmekte." diyen Tatar, bu tür saldırıların can kaybının yanı sıra ülkeye ve millete zarar verdiğini söyledi.

Tatar, terör örgütü PKK'nın bölgenin huzuruna verdiği zarara işaret ederek, terörün bölgeye yapılacak yatırımları da sekteye uğratacağını kaydetti.

"Terörün olduğu yerde huzur olmaz. İnsan öldürmek hiç kimseye fayda getirmez." diyen Tatar, saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

"HDP'nin buna sessiz kalması düşündürücü"

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise Tahir Güven'in devlet ve millet sevdalısı olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyla topluma korku ve huzursuzluk vermeyi amaçladığına işaret eden Erkan, terör örgütünün hiçbir zaman emeline ulaşamayacağını belirtti.

Erkan, parti olarak amaçlarının daha yaşanılır ve refah seviyesini üst noktalara getirecek bir ortam sağlamak olduğuna dikkati çekerek, PKK'nın insanların hayatına kastettiğini, insanları sindirmek ve korkutmak istediğini dile getirdi.

Saldırının bütün Şırnak halkına yönelik yapıldığını belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Yapılan saldırılar, bu ölümler hiçbir şekilde teşkilatlarımızı sindiremeyecek. Buradan sağduyulu bütün vatandaşlardan bu durumu düşünmelerini rica ediyorum. Tahir Güven neden öldürüldü? Bundaki amaç neydi? Onun öldürülmesinin PKK'ya ve HDP'ye avantajı neydi? Bunların sorulması ve masaya yatırılması lazım. Bir terör örgütünün suç işlemesi, cinayet işlemesi düşündürücü değil. Terör örgütü başka bir şey yapmaz ama HDP'nin buna sessiz kalması düşündürücü. HDP'li milletvekillerinin bu tür olaylara sessiz kalmasını kınıyorum."