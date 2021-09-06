Şırnak'ta polis ekipleri öğrenci ve velileri salgın tedbirlerine yönelik bilgilendirdi
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Şırnak'ta polis ekipleri öğrenci ve velileri salgın tedbirlerine yönelik bilgilendirdi

Şırnak'ta polis ekipleri öğrenci ve velileri salgın tedbirlerine yönelik bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Orgeneral Edip Başer İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve güvenlik önlemleri hakkında çocuklarla ve velilere bilgi verdi.

Okul girişinde polis maskotuyla karşılanan öğrencilere salgın tedbirleri hatırlatıldı, maske ve çeşitli hediyeler verildi.

Ekipler, velilere de çocukları için dikkat etmesi gereken genel güvenlik önlemleri, trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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