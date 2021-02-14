Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi
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Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

14.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:51

Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi Şırnak'a 35 kilometre uzaklıkta olan Hilal beldesinde nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.

Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'a 35 kilometre uzaklıkta olan Hilal beldesinde nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Vedat Babat bahçesinde fark ettiği sarı-siyah renkli kertenkele benzeri canlının fotoğrafını çekti. Babat, yaptığı araştırmayla hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan Türk semenderi olduğunu öğrendi. İlk gördüğünde hayvanı değişik bulduğunu belirten Babat, "Böyle güzel bir hayvanın bahçemde olması beni mutlu etti. Çok yavaş hareket ediyordu, ilk önce soğuktan olduğunu düşündüm, ne yapabilirim diye düşündüm, sonra ışık tutunca hareket ettiğini ve uzaklaşmak istediğini fark ettim. Bahçede uzaklaşana kadar bekledim ve gözden kayboldu" dedi.

Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi
Şırnak'ta nesli tükenmekte olan Türk semenderi görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

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