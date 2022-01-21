Mehmetçik yolda kalan vatandaşların imdadına koştu -Şırnak'ta aracı zincirsiz olan vatandaşlara jandarma yardım etti Şırnak'ta, karla mücadelenin yanı sıra jandarmanın personeli vatandaşına yardımına koştu.

ŞIRNAK (İHA) - Mehmetçik yolda kalan vatandaşların imdadına koştu

- Şırnak'ta aracı zincirsiz olan vatandaşlara jandarma yardım etti

ŞIRNAK - Şırnak'ta, karla mücadelenin yanı sıra jandarmanın personeli vatandaşına yardımına koştu. Uzun yola çıkacak olan sürücülere zincirsiz çıkmayın anonsları yaptı, yolda kalan araçlara ise zincir taktı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü jandarma karakol komutanlığında bağlı ekipler, Şırnak-Beytüşşebap yolu üzerinde devriyeler atarak yolda mahsur kalan vatandaşın imdadına koştu. Vatandaşın zincir takmasına yardımcı olan Mehmetçik, öte yandan zincirsiz araçları ise geri çevirerek geçişlerine izin vermedi. İki gündür vatandaşın imdadına koşan Mehmetçik, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü yolda kar nöbeti tutuyor.

Yol arama kontrol noktasına yakın yerde kara saplanan ve zincirsiz olan sürücülere yardımcı olan Mehmetçiğin çalışması yürekleri ısıttı. Vatandaş Nihat Aydemir, araç lastiklerini bir türlü takamadığını, yardımına jandarmanın koştuğunu söyledi. Aydemir, "jandarmamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, zincir takmamıza yardımcı oldular. Her gün olduğu gibi bu günde yanımızdalar minnettarız" dedi.