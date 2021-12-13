ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta kardan kapanan köy yolları ekipler tarafından açılıyor

ŞIRNAK Şırnak'ta kış aylarının gelişiyle birlikte etkili olan kar yağışının ulaşıma kapattığı köy yolları ekipler tarafından teker teker açılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler tarafından başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kato Dağı eteklerinde olan ilçe ve köyleri yüksek rakımlı bölgelerinde kış ayları çetin geçiyor. Kaymakamlığa bağlı özel idare ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri, kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma başlattı. Kardan dolayı kapalı olan köy yolları açılırken, bulunduğu yer itibariyle yoğun kar alan ve kapalı kalan Yeşilöz köyü yolu da ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında ulaşıma yeniden açıldı. 4 ailenin yaşadığı Yeşilöz köy yolunu ulaşıma açan ekipler, ilçe genelinde kardan dolayı kapalı yollarının kalmadığını söyledi. Ekip Şefi Cihat Akdağ ilçe genelinde kardan dolayı kapanan yolların olmadığını, son olarak Yeşilöz köyünün yolunu açtıklarını belirtti. Akdağ, "Çetin kış geçiriyoruz. Kaymakamımız Hasan Uğuz ve müdürümüzün talimatlarıyla, ekip arkadaşlarımızla beraber günlerdir karla mücadele ediyoruz. Bu, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şimdi kapalı köy yolumuz yok" dedi.