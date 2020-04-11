Şırnak'ta kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor
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Beytüşşebap, Şırnak, Polis, Güncel

Şırnak'ta kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar tarafından üretilen maskeler sağlık çalışanları, polis, asker ve kamu kuruluşlarına dağıtılıyor.

11.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:39
Şırnak'ta kadınlar sağlık çalışanları için maske üretiyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınlar tarafından üretilen maskeler sağlık çalışanları, polis, asker ve kamu kuruluşlarına dağıtılıyor.

Beytüşşebap'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maske üretimine başlandı. Kaymakamlığın destekleriyle Halk Eğitim Merkezinde çalışan kadınlar maske üreterek Devlet Hastanesi, 112 sağlık ekipleri, jandarma, polis ve kamu personellerine dağıtıyor. Gönüllü kadınlar günde yaklaşık 600 maske üretiyor.

Konu ile ilgili konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ, maske üreten kadınlara teşekkür etti. Aktuğ, "Ülkemizi kasıp kavuran bu virüse karşı devlet millet hep beraber inşallah yeneceğiz. Bizler kaymakamlığımızın destekleriyle Halk Eğitim Merkezimizde halkımıza ve çalışanlarımıza maskeler üretiyoruz. inşallah en kısa zamanda 10 bini tamamlayacağız. Kademe kademe dağıtımı yapılıyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güneş, maskeleri kolileyip sağlık çalışanları ve kamu personellerine göndereceklerini söyledi. Güneş, "Kurumumuzda maske üretmek için çalışıyoruz. Usta öğreticilerimiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber bir çalışma sürdürmekteyiz. İnşallah en yakın zamanda değerlendirilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza dağıtılacak. İmkanlarımız kısıtlı ama imkanlar dahilinde çalışıyoruz. Kaymakamımız İsmail Pendik'in katkılarıyla günde en az 600 maske üretiyoruz. Devlet Hastanesiyle koordineli olarak çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Bilim Kurulumuzun önerilerini dikkate almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Usta öğretici Evin Cin ise "Amacımız günde bin tane maske yapmak. Yaptığımız maskeler asker, polis ve sağlıkçılar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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