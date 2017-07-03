Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele
Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde gümrük kaçağı 196 cep telefonu ele geçirildi.
Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesinde gümrük kaçağı 196 cep telefonu ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kasrik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan N.K. yönetimindeki 34 HY 4869 plakalı minibüste arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 196 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı, araç ve cep telefonları Silopi İpekyolu Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.