Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü

16.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:32

Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesinde hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesinde hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Yeşilyurt Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerinde devam eden inşaatta hazır beton pompa vincinin beton dökümü sırasında vincin devrilmesi sonucu dengesini kaybeden inşaat işçisi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

İş arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede Sait Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş'ın cesedi inşaat alanından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MY

Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü
Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü
Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü
Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
Sokağa çıkma kısıtlamasını 1 motosiklete 6 kişi binerek deldiler
1 milyon dolar yanarak kül oldu- 10'a yakın köyün geçim kaynağı bir gecede yok oldu
1 milyon dolar yanarak kül oldu- 10'a yakın köyün geçim kaynağı bir gecede yok oldu
Bursa'da 4.1 büyüklüğündeki deprem
Bursa'da 4.1 büyüklüğündeki deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Yılmaz Vural Kylian Mbappe Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü | Haberler.com Genel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 21:32:39. #1.14#
title