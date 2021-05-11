- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu
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- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber yükselen sular dev menderesler oluşturdu.

- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber yükselen sular dev menderesler oluşturdu. Yaylada çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yaylalardaki derin vadilerden akan sular kartpostallık görüntülere sahne oldu. 2 bin 450 rakımlı Faraşin Yaylasındaki karlar eriyince sular kilometrelerce uzunlukta menderesler oluşturdu. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası yayla görenleri kendine hayran bıraktı. Drone ile havadan çekilen görüntüler hayranlık oluşturdu.

- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu
- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu
- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu
- Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
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