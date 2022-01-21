Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı - Haberler
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Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kapanan Dağaltı köyünde rahatsızlanan bir vatandaş için ilçe Özel İdare ekipleri ve 112 Acil Servisi ekipleri seferber oldu.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kapanan Dağaltı köyünde rahatsızlanan bir vatandaş için ilçe Özel İdare ekipleri ve 112 Acil Servisi ekipleri seferber oldu.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağaltı köyünde rahatsızlanan vatandaş için ekipler, 4 saatlik bir çalışmanın ardından kapalı olan köy yolunu açıp hastaya ulaştı. Ekipler, saat 23.00 sularında hastayı Beytüşşebap devlet hastanesine kaldırdı. İlçe Özel İdare şefi cihat Akdağ'dan alınan bilgilere göre, günlerdir karla mücadeleleri sürdüğünü, hasta olduğu bilgisi üzerine 4 saatten fazla ekiplerin yoğun bir çalışma sürdürdüğünü iletti. Akdağ, hastaya ulaşıp, hastanın ekipler tarafından hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Öte yandan, dozer ve kepçelerle yol açma çalışmaları gece gündüz devam ederken, mezra yolunda kar kalınlığı 1 metreyi geçmiş durumda olduğu kaydedildi.

Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı

Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı

Şırnak'ta ekipler 4 saatlik çalışma sonrası rahatsızlanan vatandaşa ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri

Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, kar, Güncel, Haber

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